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داعية: مبروك عطية أستاذ لغة عربية ومن يسمعه لا يعي ذلك

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داعية: مبروك عطية أستاذ لغة عربية ومن يسمعه لا يعي ذلك داعية: مبروك عطية أستاذ لغة عربية ومن يسمعه لا يعي ذلك

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قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بوزارة الأوقاف، إن الدكتور مبروك عطية أستاذ لغة عربية، ومن يسمعه لا يعي ذلك، معقبًا: «لو حد سمع الدكتور مبروك عطية بأن ضرب الزوجة جائز حال عدم الدوام عليه، من شأنه أن يضرب زوجته، وإذا سأله أحد عن هذا الأمر فسيقوم بالاستشهاد بحديث الدكتور مبروك عطية عن جواز الضرب».

وأشار «الجمل»، خلال حواره مع الإعلامي معتز عبدالفتاح، ببرنامج «تحت الشمس»، المذاع على فضائية «الشمس»، إلى أن الإسلام ليس دينًا عنصريًا، والمرأة التي تعمل على ميكروباص لكي تنفق على أهلها أفضل من 100 رجل.

ووجه سؤالًا لمن يبيح ضرب الزوجة، قائلًا «لو قلنا إن ضرب الزوجة جائز حال ارتكابها أي خطأ، فهل سنسمح للزوجة بضرب الزوج إذا قام الزوج بفعل خطأ؟».

المصرى اليوم

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