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أستاذ بهندسة البترول: النفط مستمرة في الارتفاع لـ 6 أشهر.. و أمريكا المستفيد الأكبر

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أستاذ بهندسة البترول: أسعار النفط مستمرة في الارتفاع لـ 6 أشهر.. و أمريكا المستفيد الأكبر أستاذ بهندسة البترول: النفط مستمرة في الارتفاع لـ 6 أشهر.. و أمريكا المستفيد الأكبر

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قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إنه من الوارد استمرار ارتفاع النفط خلال الشهرين المقبلين ووصوله حتى 90 دولارًا للبرميل.

وأشار القليوبي، خلال مداخلة له عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إلى أن السوق يحتاج حوالي 7 مليون برميل وهناك نقص من منظمة النفط العالمية (أوبك)، مؤكدًا أن السوق في حاجة إلى مليون ونصف برميل لتلبية احتياجاته.

وأضاف أستاذ هندسة البترول، أن هناك عزوف كبير من العقود الآجلة خاصة مع الدول المتحفزة بعد الخروج من أزمة كورونا، والانتشار الكبير للتطعيمات ضد لقاح كورونا؛ ما أدى لإعادة الكثير من الدول حساباتها خاصة الاقتصاد الأوروبي المتعطش للإنفراجة الكبيرة في السوق.

وأوضح أن الارتفاعات في أسعار البترول تنعكس على سوق الغذاء، وهناك أيضًا شركات نفطية تريد أن يكون لديها استثمارات؛ وستستمر أسعار النفط في الارتفاع لمدة 6 أشهر، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار النفط سيفيد الولايات المتحدة لأن لديها مخزون من البترول.

وتابع أنه لعودة أسعار النفط للاتزان لا بد من ضخ كميات من النفط في وقت قصير للسوق، وعودة الحفارات للعمل بالآبار، وصيانتها، كما أن منظمة الأوبك تحجم إنتاجها حيث تنتج حوالي 26 مليون برميل يوميًا؛ وهذا الرقم لا يكفي السوق؛ مما يؤثر على العرض والطلب.

المصرى اليوم

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