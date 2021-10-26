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قام رئيس أرمينيا أرمين سركسيان بزيارة تاريخية إلى السعودية، معتبرا إياها بأنها صفحة خاصة في تاريخ العلاقات الأرمينية العربية، ولا سيما العلاقات بين الرياض ويريفان.

واعتبر الرئيس الذي يزور السعودية في مهمة عمل إن هذا الحدث غير المسبوق هو بالتأكيد نقطة تحول في العلاقات الدولية لأرمينيا.

واتخذ رئيس أرمينيا خطوة تاريخية بزيارة السعودية حيث تعتبر هي الأولى من نوعها لمسؤول أرميني يزور السعودية منذ استقلال الأولي، معتبرا ان السعودية لها لها دور فريد في المنطقة العربية الإسلامية والعالمية.

وكان في استقبال الرئيس الأرميني، أرمين سركسيان، وزير الدولة للشؤون الخارجية للسعودية عادل الجبير.