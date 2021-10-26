إطلاق مدونة سلوك مناهضة المساس بحقوق المرأة في الانتخابات المحلية

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رام الله - " وكالة أخبار المرأة "

عقدت لجنة الانتخابات المركزية أمس الإثنين في مقرها الرئيس بمدينة البيرة، حفلاً خاصاً لإطلاق مدونة سلوك "مناهضة المساس بحقوق المرأة في الانتخابات المحلية" والتي تتزامن مع إجراء الانتخابات المحلية 2021.

وشارك في إطلاق المدونة ووقع عليها ممثلون عن الأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والوزارات المعنية، إلى جانب مجموعة من النشطاء والناشطات في المجال النسوي وصحفيين، وبحضور ممثلين عن رعاة الوثيقة وهي الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات عبر تقنية "زووم".

وتأتي هذه المدونة كجزء من مبادرة إقليمية سيتم إطلاقها لأول مرة في المنطقة العربية من فلسطين، وتتزامن مع إجراء الانتخابات المحلية 2021، وتتضمن التعريف بالحقوق الأساسية للمرأة في الانتخابات، وتعريف بالانتهاكات التي تتعرض لها النساء خلال الحدث الانتخابي، إلى جانب الفضاءات التي يمكن أن يحدث فيها انتهاك لحقوق المرأة، كما تتطرق المدونة إلى السند القانوني لمواجهة المساس بالحقوق وعقوباتها، إضافة للإجراءات الخاصة بعمل لجنة الانتخابات لمناهضة أي مساس بحقوق النساء ودورها بالتشبيك مع كافة الشركاء لمتابعة أي انتهاكات وإيجاد حلول لها.

وافتتح الحفل بكلمة الدكتور حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية- فلسطين والتي أكد فيها على أهمية هذه المدونة التي تأتي بالتزامن مع اجراء الانتخابات المحلية، وتقع ضمن أولويات اللجنة في تعزيز مشاركة كافة فئات المجتمع وبشكل خاص المرأة لتأخذ مكانتها في الحياة السياسية على كافة الأصعدة. وشكر د.ناصر المنظمة العربية للإدارات الانتخابية والشبكة العربية للمرأة في الانتخابات على هذه المبادرة الهامة.

من جهته، أشار هشام كحيل رئيس المكتب التنفيذي للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، للدور الذي تلعبه المنظمة عربياً والذي يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لرفع أداء الإدارات الانتخابية العربية وتبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك. وأوضح أن إنشاء الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات يأتي ضمن رؤية المنظمة بتعزيز مشاركة المرأة السياسية، حيث تم اطلاق هذه الشبكة في العام 2019 كأحد أذرع المنظمة، منوها إلى أنه سيتم اطلاق الشبكة العربية للشباب مطلع العام القادم.

وقالت سهير عابدين رئيسة الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات أن هذه المدونة جاءت لتحقيق هدف محلي يتمثل في تعزيز التعاون والتكامل بين الشركاء في العملية الانتخابية لتوفير بيئة آمنة لمشاركة المرأة في جميع مراحل العملية الانتخابية، ورصد أي انتهاك بحقها خلال مشاركتها السياسية. والهدف الآخر إقليمي للتشبيك بين الإدارات الانتخابية والأعضاء والشركاء للنهوض بمشاركة سياسية فاعلة وعادلة للمرأة في المنطقة العربية. كما أشارت عابدين إلى تشكيل جسم من كافة الأطراف، لرصد الانتهاكات ومعالجتها كأداة للمساءلة والمحاسبة في هذا الإطار.

وفي كلمتها ممثلة للمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، أشادت آمنة زغنده بدور لجنة الانتخابات المركزية والشبكة العربية للمرأة في الانتخابات لتبني هذه المدونة واطلاقها في فلسطين في ظل تنفيذ الانتخابات المحلية، مضيفة أن هذه المدونة تؤسس لشراكات جديدة على المستوى المحلي والإقليمي، وأشادت بالالتزام من قبل كافة الأطراف والشركاء في فلسطين بإعداد وتطوير هذه المدونة.

وعرضت الأستاذة حنان قاعود وهي إحدى المشاركات في صياغة الوثيقة المحاور الرئيسية للمدونة، تلاها عرض فيلم تسجيلي عن أهم التحديات التي تواجه المرأة في المشاركة السياسية.

يذكر أن الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات، جسم يعمل تحت مظلة المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، ويهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، وذلك بالجمع بين الإدارات الانتخابية في الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني والخبرات الفردية على المستوى المحلي والإقليمي.

أما المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات فهي منظمة حكومية دولية تدعم الديمقراطية المستدامة حول العالم، وتهدف إلى دعم التغيير المستدام للديمقراطية بتوفير معارف المقارنة والمساعدة في الإصلاح الديمقراطي والتأثير على السياسات، وترمي إلى تقوية المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات.