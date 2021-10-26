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بعد أشهر قليلة من تصريحات وزير الخارجية اللبناني الأسبق شربل وهبة في مقابلة تلفزيونية بحق السعودية ودول الخليج، ظهر مقطع جديد لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي ليورط لبنان في أزمة دبلوماسية جديدة مع السعودية، وذلك بعد تصريحات هاجم فيها الرياض وأبوظبي ووجه اتهامات خطيرة وغير مقبولة تتعلق بما يحدث في اليمن.

وكما تبرأ الرئيس ميشال عون من تصريحات شربل وهبة في السابق، أشار المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في بيان، أن ميقاتي "يعلن تمسك لبنان بروابط الاخوة مع الدول العربية الشقيقة والمحددة بشكل واضح في البيان الوزاري للحكومة التي ينطق باسمها ويعبر عن سياستها وثوابتها رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة".

وبخصوص كلام وزير الاعلام جورج قرداحي الذي يجري تداوله، والذي يندرج ضمن مقابلة أجريت معه قبل توليه منصبه الوزاري بعدة اسابيع، فاعتبره "كلام مرفوض ولا يعبر عن موقف الحكومة اطلاقا، خاصة في ما يتعلق بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب وتحديداً الاشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي".

وختم البيان أن "رئيس الحكومة والحكومة حريصون على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية ويدينون اي تدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة أو طرف أتى .فاقتضى التوضيح".