معرض "الأجهزة الطبية المبتكرة" على أرض جامعة الملك سعود بشراكة مع "الغذاء والدواء"

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يهدف للجمع بين مجموعة من المخترعين والمستثمرين والمصنعين

أقيم في رحاب جامعة الملك سعود اليوم، معرض "الأجهزة الطبية المبتكرة" بالشراكة بين معهد ريادة الأعمال بالجامعة والهيئة العامة للغذاء والدواء، بحضور رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي.

وتجول رئيس الجامعة والرئيس التنفيذي للهيئة على الاختراعات المشاركة في المعرض وتنوع الابتكارات في جميع التخصصات الطبية بشتى مجالاتها حيث بلغ عدد المشاركين قرابة 52 براءة اختراع.

من جهة أخرى، أوضح المشرف العام على معهد ريادة الأعمال الدكتور إبراهيم الحركان، أن الهدف من المعرض هو جمع مجموعة من المخترعين مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، وكذلك المستثمرين والمصنعين، منوهًا بالدور المهم لمعهد ريادة الأعمال في تنشيط وتحفيز براءات الاختراع للوصول بها إلى السوق.

وتشارك الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال جناح يستعرض تشريعات ومتطلبات الأجهزة الطبية المبتكرة، ودور "الهيئة" في دعم الابتكار والتصنيع للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الصناعة الطبية، وتسهيل الدراسات السريرية للأجهزة الطبية المبتكرة ومن ثم اعتمادها.

ويقصد بالأجهزة الطبية المبتكرة أي جهاز أو مستلزم طبي ذي فكرة مبتكرة في التقنية، أو الاستخدام أو الأداء ولم يسبق طرحها في الأسواق داخليًا أو خارجيًا، ويشمل دور "الهيئة" دعم الأجهزة المبتكرة من خلال وضع المتطلبات والأدلة الإرشادية وزيادة عدد الدراسات السريرية والأبحاث للأجهزة الطبية المبتكرة.

وتهدف هذه المبادرة إلى استعراض 52 اختراعًا ومنتجًا معرفيًا في المجال الطبي بهدف تحسين فرص استغلالها تجاريًا، وذلك بعرضها على المستثمرين والوزارات ذات العلاقة التي تشمل كلاً من: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الصحة، وصندوق التنمية الصناعية السعودي.

وبالإمكان الاطلاع على الاختراعات من خلال معهد ريادة الأعمال عبر الموقع الإلكتروني :https://search.kmsksu.sa/Home/Search