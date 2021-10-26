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علاء عزت عن نشر خبر وفاة مدحت شلبي على صفحته: حسابي مسروق

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علاء عزت عن نشر خبر وفاة مدحت شلبي على صفحته: حسابي مسروق علاء عزت عن نشر خبر وفاة مدحت شلبي على صفحته: حسابي مسروق

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قال علاء عزت، الناقد الرياضي، تفاصيل الشائعة المنشورة على حسابه على فيسبوك، حول وفاة الإعلامي مدحت شلبي، موضحًا أن حسابه مسروق، ولا يعلم شيء عما تم نشره، وعلم به من أصدقائه.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الكثير من المواقع نشرت الخبر وتناقلته دون تحري الدقة أو الرجوع إليه أو إلى الكابتن مدحت شلبي.

ولفت علاء عزت، الناقد الرياضي، إلى أن هناك هكر نجح في سرقة حسابه إلى جوار 25 آخرين من النقاد الرياضيين، وذلك من خلال لينك واحد يخص نقابة الصحفيين.

وأكد خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أن ضمن الذين تم تهكير حساباتهم الكابتن جمال الغندور، وجمال نور الدين رئيس المنظومة الإعلامية بوزارة الشباب والرياضة وعمرو الدردير، موضحا أنه سيتقد ببلاغ.

أن هذا الهكر أمر مزعج لأنه يستهدف الصحفيين المتخصصين في الوسط الرياضي، ويستغل الحسابات التي يستولي عليها بشكل سيء.

واختتم علاء عزت، الناقد الرياضي، أن ركلة الجزاء التي حصل عليها نادي في مباراته مع إنبي غير صحيحة وهذا بشهادة الكثير من النقاد الزملكاويين أنفسهم.

المصرى اليوم

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