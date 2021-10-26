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ممنوع الراحة فى الاتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة فيوتشر

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ممنوع الراحة فى الاتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة فيوتشر ممنوع الراحة فى الاتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة فيوتشر

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رفض الجهاز الفنى للفريق الكروي الاول بنادى الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن منح اللاعبين راحة سلبية عقب مواجهة سموحة في المباراة التي حقق خلالها الفريق ريمونتادا تاريخية وتعادل مع سموحة بأربعة اهداف لكل فريق بعد ان كان الفريق متاخراً بثلاثة اهداف.

ويستعد زعيم الثغر لمواجهة صعبة امام فيوتشر يوم السبت المقبل على ارض ملعب الاسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز، ويسعي حسام حسن لحصد اول ثلاث نقاط له فىى الدورى بعد التعادل في المباراة الماضية

ونشر الحساب الرسمي لنادى الاتحاد على موقع «تويتر»، صورا لتدريبات الفريق استعدادا لمواجهة فيوتشر معلقا عليها: «أجواء مران الفريق الأول اليوم الثلاثاء 26-10-2021».

المصرى اليوم

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