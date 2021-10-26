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وائل القباني: ضربة جزاء أمام انبي مشكوك فيها

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وائل القباني: ضربة جزاء الزمالك أمام انبي مشكوك فيها وائل القباني: ضربة جزاء أمام انبي مشكوك فيها

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يرى وائل القباني، مدافع الأسبق، أن الضربة الجزاء التي احتسبت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال مباراة انبي، مشكوك في صحتها.

وقال وائل القباني، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :«ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم محمود ناجي، لصالح نادي الزمالك بداعي عرقلة أحمد سيد زيزو، مشكوك في صحتها»، مضيفًا :«هناك زاويتين أظهرت عدم وجود ضربة جزاء، وزاوية أوضحت أن هناك عرقلة من الخلف».

وأضاف :«ضربة جزاء التي احتسبت للزمالك، لن يحسبها جميع الحكام»، مضيفًا :«حكم المباراة قرر احتسبها لأن رأيه جاء مثل رأي حكام تقنية الفار».

يذكر أن الزمالك حقق الفوز على انبي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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