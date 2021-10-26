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يرى وائل القباني، مدافع الزمالك الأسبق، أن الضربة الجزاء التي احتسبت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال مباراة انبي، مشكوك في صحتها.

وقال وائل القباني، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :«ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم محمود ناجي، لصالح نادي الزمالك بداعي عرقلة أحمد سيد زيزو، مشكوك في صحتها»، مضيفًا :«هناك زاويتين أظهرت عدم وجود ضربة جزاء، وزاوية أوضحت أن هناك عرقلة من الخلف».

وأضاف :«ضربة جزاء التي احتسبت للزمالك، لن يحسبها جميع الحكام»، مضيفًا :«حكم المباراة قرر احتسبها لأن رأيه جاء مثل رأي حكام تقنية الفار».

يذكر أن الزمالك حقق الفوز على انبي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.