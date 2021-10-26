رئيس «القومي للمرأة»: الكشف على 19 مليون سيدة خلال المبادرة الرئاسية لصحة المرأة

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كشفت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المركز القومى للمرأة، أن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدى، والكشفِ على الأمراض الأخرى وصلت إلى 19 مليون سيدة، ما أدى إلى انخفاض نسبة النساء المصابات بالمرض من الدرجة الثالثة والرابعة إلى الدرجة الأولى والثانية بنسبة 50%.

وأشارت مرسي، خلال كلمتها في مؤتمر «سيداو» بجينيف للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الثلاثاء، إلى أنه تم توفير خدمات التمكين الاجتماعي للمرأة حيث استفادت 31.3 مليون سيدة من البطاقات التموينية، واستفادت السيدات بنسبة 75% من إجمالى المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية حتى فبراير 2021، و64% مستفيدات من البرامج التدريبية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

وأكدت أن المرأة الريفية تحظى باهتمام الدولة المصرية حيث بلغت نسبة السيدات بالقطاع غير الرسمى المستفيدات من الدعم النقدى 47.4%، وارتفعت قيمة الدخل الشهرى للرائدات الريفيات كما تم دمج المرأة الريفية في برامج الادخار والإقراض والشمول المالى بالشراكة مع الأمم المتحدة والبنك المركزى وتستهدف 500 ألف سيدة، وتبلغ مخصصات المرأة في خطة تنمية الأسرة 2.9 مليار جنيه.

وأشارت مرسى إلى أنه مؤخرا في عام 2021 تم إطلاق برنامج «حياة كريمة» الذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية، ويشمل برامج للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، وهو أكبر برنامجٍ تنموى في مصر وحول العالم يتضمن المرأة والتخطيط المراعي لاحتياجاتها، ويتضمن تخصيص 800 مليار جنيه لـ58 مليون مواطن ومواطنة و50% منهم سيدات.