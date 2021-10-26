نائب يطالب بتغيير اسم «الشرقية للدخان»: وجودها في الدوري «ترويج لشرب السجائر»

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قال البرلماني عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، إن تصريح العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان عن جمهور المدخنين غير موفق.

وأكد عبدالمنعم إمام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي خيري رمضان، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، أن الشركة القومية للدخان عليها تغيير اسمها في مشاركتها بالدوري الممتاز، لأن ثبات الاسم يعني الترويج للتبغ.

وفي السياق ذاته قال هاني أمان، العضو المنتدب للشركة القومية للدخان، إن الشركة لا تشجع على التدخين ولا تقوم بتقديم إعلانات عن السجائر، مضيفاً أن الشرقية للدخان حصلت على درع الشركات الـ13 على التوالي، كما أنها تعتبر الرياضة جزء من نشاطها واهتمامها.

وذكر أن النادي التابع للشرقية للدخان يختلف اسمه تماماً عن اسم الشركة حيث يطلق عليه «ايسترن كومباني».

وأتت تلك التصريحات رداً على تصريحات الدكتور هاني أمان العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، في إحدى المداخلات تليفزيونية، إذ عبر عن رغبته في حشد جمهور المدخنين كمشجعين لفريق نادي الشرقية للدخان (نادي إيسترن كومباني حالياً)، بالشكل الذي يمثل ترويجًا لمنتجات التبغ بما يخالف القوانين والمعاهدات الدولية المعنية بمكافحة كل منتجات التبغ، والتي تعتبر مصر إحدى أطرافها الملزمة بنصوص مواداها المعنية بمكافحة منتجات التبغ.