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نقيب الزراعيين يحذر من الارتفاع العالمي في الغذاء

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نقيب الزراعيين يحذر من الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء نقيب الزراعيين يحذر من الارتفاع العالمي في الغذاء

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قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إنه استعرض، في شهر أبريل الماضي، تقرير منظمة الغذاء العالمية (الفاو) الذي حذرت فيه من أزمة الغذاء التي قد تكون أصعب من أزمة «كورونا»؛ وذلك تعليقًا على أزمة ارتفاع الأسعار المتوقعة خلال الأيام المقبلة حول العالم.

وأضاف خليفة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن سعر طن القمح العالمي نحو 287 دولارًا، وفي آخر سعر له زاد 80 دولارًا؛ ما دفع بعض الدول لتخزين هذه السلعة؛ مؤكدًا أن هذا الأمر تسبب في ارتفاع سعر القمح وفول الصويا؛ وهو ما يؤثر في النهاية على المستهلك والصناعات المرتبطة بها.

وتابع نقيب الزراعيين أن تكاليف النقل مع زيادة الطاقة تسببت في ارتفاع أسعار المنتجات أيضًا؛ ما ينذر بأزمة كبيرة جدًا في أسعار الغذاء، موضحًا أن تستورد نحو 9 أو 10 ملايين طن قمح سنويًا، لافتًا إلى ارتفاع سعر القمح إلى 5400 جنيه، وتوفر مصر نحو 9 ملايين طن منها 4 ملايين طن لوزارة .

وأكد خليفة أن مصر تستورد نحو 90% من الزيوت، موضحًا أن التقارير الدولية لفتت إلى أن هذه الأزمة مستمرة حتى ظهور المحاصيل الاستراتيجية، بينما الأسعار ستظل مرتفعة؛ وستؤثر على كل السلع؛ وبخاصة المستوردة منها.

المصرى اليوم

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