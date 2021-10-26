مواطنو المحافظات تعليقًا على إلغاء «الطوارئ»: يشجع الاستثمار ويؤكد انتهاء الإرهاب

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رصدت المصري اليوم ردود أفعال المواطنين في محافظات مصر على أهمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالغاء العمل بـقانون الطوارئ في إحداث التنمية وتحقيق الاستقرار وجذب الاستثمارات الخارجية إلى مصر، والتأكيد على نجاح مصر في مواجهة الإرهاب.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمعهورية، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة، عبر حسابه على موقع «فيس بوك» قائلاً: «يسعدنى أن نتشارك معًا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.»

وفى القليوبية، ثمّن المستشار سامح عبدالحكم رئيس محكمة الجنايات قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ، مؤكدًا أنه قرار حكيم يؤكد إلى استقرار الدولة على جميع المستويات ورسالة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وأشاد النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان بقرار إلغاء حالة الطوارئ بعد 40 سنة من تطبيقها في مصر مشيرا ان القرار سيساهم بشكل كبير في توطين الاستثمار الأجنبى داخل مصر خاصة، في ظل إنشاءات البنية التحتية الضخمة خلال الفترة الماضية بما سيؤدى إلى توفير فرص عمل للشباب وبالتالى تقليل نسبة البطالة.

وقال الدكتور سيد حجازي عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي أن إلغاء العمل بقانون الطوارئ لأول مرة منذ سنوات يعكس مدى الاستقرار الأمني والسياسي الذي وصلته الدولة المصرية، والقرار جاء نتيجة تضحيات كبيرة من شهدائنا الأبطال، مشيرا إلى أن التنمية التي تحققت قائمة على احترام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان.

وفي المنيا قال حسين عبدالرحمن ابوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن فلاحين مصر استقبلوا القرار بفرحة غامرة، موضحًا أن هذا القرار من يقطع الطريق على أعداء مصر ويثبت للعالم اجمع ان مصر أصبحت آمنة مستقره، بما يزيد من فرص الاستثمار الزراعي، ويطمئن المستثمرين إلى الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن هذا قانون الطوارئ كان استثنائيًا لمرحلة استثنائية، والغاؤه يعني رجوع مصر إلى حالتها الطبيعية بما يخدم سمعة مصر عالميًا ومحليًا، ويقطع الطريق على كل المشككين في نية الحكومة المصرية والقيادة السياسية نحو توسيع مساحة الحريات وحقوق الانسان.

وأشاد مواطنون في المنيا بالقرار، فقال محمود محمد، إن رفع حالة الطوارئ شهادة اعتماد أمام العالم كله، تظهر مدى نجاح القيادة السياسية وسلطات الأمن في بسط حالة الاستقرار والأمن في ربوع مصر، وأكدت هناء شكري، إن إلغاء الطوارئ يؤكد عودة الأمن والاستقرار في مصر بعد تضحيات رجال الجيش والشرطة بدمائهم.

وفى البحيرة، يقول زهير ساري، رئيس الجمعية المركزية للاصلاح الزاراعي في البحيرة، عضو الإتحاد التعاوني، إن إلغاء قانون الطوارئ أبرز دليل أن مصر ليست بحاجة إليه، وأن مصر أصبحت الآن بلد الأمن الأمان والاستقرار، وان القوانين الطبيعية كافية لإحداث الاستقرار في البلد.

ويؤكد رضا نصيف، عضو مجلس الشعب السابق عن البحيرة، إن إلغاء الطوارئ سيكون له مردوده الإقتصادي الجيد على البلد، وهو إشارة إلى نجاح مصر في مواجهة الإرهاب، وهو رسالة عملية موجهة إلى الخارج بسيادة القانون في البلد، ويبعث رسالة تطمينية تشجع السياحة وتجذب رؤوس الأموال للاستثمار في مصر.

وفي الغربية، أكد الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، ان إلغاء حالة الطوارئ لأول مرة منذ سنوات يمثل انطلاقة كبرى لبناء الجمهورية الجديدة، ويؤكد على الرؤية الشاملة للجمهورية الجديدة التي أرسى الرئيس السيسي دعائمها على أساس من احترام الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وفي الأقصر، أكد أيمن ابوزيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية بالأقصر، إن القرار يؤكد على أن مصر ماضية بقوة في بناء الدولة حديثة والعبور نحو مستقبل أفضل، وأضاف محمد همام، وكيل نقابة المرشدين السباحيين بالاقصر، إن القرار الشجاع يؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان بشهادات السياح الأجانب، ويشجع الأجانب على زيارة المناطق الأثرية والسياحية بالاقصر وباقى المدن السياحية.

وفى قنا، أشاد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بالقرار الذي وصفه بـ«التاريخي» مؤكدا أنه يعكس رؤية القائد وحكمته تجاه مصلحة الوطن وحالة الأمن والاستقرار في المنطقة وتجسيدا لبطولات القوات المسلحة والشرطة المصرية، مؤكدًا أن جامعة جنوب الوادي بكل منسوبيها يؤيدون هذا القرار يقفون خلف القيادة السياسية من أجل رفعة الوطن وبناء الجمهورية الجديدة.

وفى دمياط، قال المهندس أشرف فكري شطا، أمين حزب حماة الوطن بدمياط، أن القرار يؤكد حرص الرئيس على مصلحة الوطن وأن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من الحريات والاستقرار، وحياة سياسية صحية قادرة على تحقيق مصلحة الوطن.

وفي الشرقية، أكد محمد أبوندا من مركز الحسينية، سكرتير مدرسة، أن القرار جاء في التوقيت المناسب وليؤكد أننا لسنا في حاجة لهذاذ القانون الأن، وأضاف محمد عبدالله من أهالي كفر صقر، أن هذا القرار يؤكد على تأسيس الجمهورية الجديدة التي تقوم على إرساء قواعد الحرية والديمقراطية.