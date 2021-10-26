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الدفاع الأمريكية: تنظيم «داعش» بأفغانستان قد يصبح قادرا على مهاجمتنا خلال 6 أشهر

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الدفاع الأمريكية: تنظيم «داعش» بأفغانستان قد يصبح قادرا على مهاجمتنا خلال 6 أشهر الدفاع الأمريكية: تنظيم «داعش» بأفغانستان قد يصبح قادرا على مهاجمتنا خلال 6 أشهر

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قال مسؤول عسكري أمريكي كبير، إن أوساط المخابرات الأمريكية ترجح أن تنظيم «داعش» الإرهابي في أفغانستان، قد يصبح قادرا على مهاجمة الولايات المتحدة خلال 6 أشهر على أدنى تقدير.

وأضاف كولين كال وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية يوم الثلاثاء، أن تنظيم «داعش»- ولاية خراسان في أفغانستان لديه النية لذلك.

وصرح بأنه لم «يتحدد» بعد ما إذا كانت حركة طالبان التي تناصب تنظيم «داعش» العداء، لديها القدرة على قتال التنظيم بشكل فعال بعد انسحاب الولايات المتحدة.

وأضاف: «تقدر أوساط المخابرات حاليا أن تنظيم»داعش«- ولاية خراسان، والقاعدة لديهما النية لتنفيذ عمليات خارجية بما في ذلك ضد الولايات المتحدة، لكنهما لا يمتلكان حاليا القدرة على ذلك».

وقال: «يمكننا أن نرى تنظيم»داعش«- ولاية خراسان يمتلك هذه القدرة خلال ما بين ستة و12 شهرا، مشيرا إلى أن الأمر قد يستغرق من القاعدة»عاما أو عامين«.

المصرى اليوم

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