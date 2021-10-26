أخبار عاجلة

وفد من "تعليم الأحساء" يزور مركز الأمير سلطان للتربية الخاصة فى الطائف -
بالفيديو: هدف سالم الدوسري الأجمل في الجولة العاشرة من دوري المحترفين -
الجيش اليمني يكسر هجومًا للحوثيين جنوب مأرب ..ويكبدهم عشرات القتلى والجرحى -
جامعة عين شمس تحتفل بتقدم نتيجه المجلة المصرية للدراسات المتخصصة -
فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر 2021 .. الآن سجل شكوى ارتفاع الاستهلاك عبر تليفونك(الرابط) -
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس -
دوري أبطال أوروبا .. بث مباشر تشيلسي ضد مالمو لحظة بلحظة -
دوري أبطال أوروبا .. تشكيل تشيلسي لمواجهة مالمو السويدي -
رئيس جامعة الملك سعود يدشن انطلاق جائزة "جستن" للتميُّز بالعلوم التربوية والنفسية -
اليمن يستدعي سفيره لدى لبنان للتشاور حول التصريحات المستهجنة لوزير الإعلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. الأمطار الغزيرة تشكِّل شلالات مائية ساحرة بـ"حبيل رجال ألمع"

Print
تسبَّبت في حدوث انهيارات صخرية.. والجهات المختصة تباشر

شاهد.. الأمطار الغزيرة تشكِّل شلالات مائية ساحرة بـ

شهد مركز الحبيل جنوب محافظة رجال ألمع عصر اليوم هطول أمطار غزيرة؛ جرت إثرها الأودية والشعاب، وأدت إلى تشكُّل شلالات مائية، استوقفت المارة والمسافرين للاستمتاع بتلك المناظر الطبيعية الخلابة على الطريق الرابط بين عسير وجازان.

وتسببت الأمطار في حدوث بعض الانهيارات الصخرية على الطريق نفسه؛ ما دفع الجهات المختصة إلى مباشرة الوضع بعدد من المعدات والآليات والقوى البشرية لإزالة تلك الانهيارات التي لم يُسجَّل معها أي -ولله الحمد-.

شاهد.. الأمطار الغزيرة تشكِّل شلالات مائية ساحرة بـ

شاهد.. الأمطار الغزيرة تشكِّل شلالات مائية ساحرة بـ

شاهد.. الأمطار الغزيرة تشكِّل شلالات مائية ساحرة بـ

شاهد.. الأمطار الغزيرة تشكِّل شلالات مائية ساحرة بـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية