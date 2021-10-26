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كارتيرون: الفوز على إنبي مستحق.. لدينا بدائل قوية في الهجوم.. وننتظر عودة سيسيه

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كارتيرون: الفوز على إنبي مستحق.. لدينا بدائل قوية في الهجوم.. وننتظر عودة سيسيه كارتيرون: الفوز على إنبي مستحق.. لدينا بدائل قوية في الهجوم.. وننتظر عودة سيسيه

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أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي عن سعادته بالفوز في لقاء إنبي في افتتاح الدوري، موضحا أن الفريق يستحق الفوز في لقاء اليوم.

وقال المدير الفني للفريق في المؤتمر الصحفي أن فريقه سيطر على مجريات الأمور وأهدر العديد من الفرص التي سنحت له، في ظل غياب التركيز في بعض الأحيان، مشيرا إلى أن المباراة كانت صعبة.

وعلق على إهدار اللاعبين للفرص، موضحا أن ملعب بتروسبورت لم يساعد اللاعبين خاصة في اللمسة الأخيرة، وأشاد بدور مصطفى فتحي لاعب الفريق موضحا أنه ساعد في زيادة القوة الهجومية للفريق مع عمر السعيد وأوناجم.

وأكد كارتيرون أن أشرف بن شرقي من العناصر المهمة بالفريق وسجل في مباراتي توسكر، وشدد على أن عدم تسجيله في مباراة اليوم لا يعني أن مستواه متذبذب.

وعلق المدير الفني على كثرة اللاعبين في مركز الجناح الأيمن قائلا :” أوناجم يلعب في الجناح الأيمن والأيسر ولكنه يجيد أكثر في الجبهة اليمنى، والفريق لديه بدائل قوية في خط الهجوم وأصبح لدينا خطين للهجوم، وهذا يعطي الفريق دفعة قوية في الهجوم”.

وأوضح أن الزمالك يحتاج كل اللاعبين للمنافسة على كل البطولات في الموسم الجديد، وشدد على أن الاعتماد على أوباما في خط الوسط ليس جديدا عليه، وسبق وأن شارك في نفس المركز، مضيفا أنه ينتظر عودة سيسيه من الإصابة للوقوف على مستواه.

وحقق الزمالك فوزا غاليا على إنبي بهدفين دون رد في المباراة التي اقيمت بينهما باستاد بتروسبورت في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز ليقتنص الأبيض أول ثلاث نقاط في رحلة الدفاع عن لقب الدوري.أ

المصرى اليوم

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