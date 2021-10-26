6000 برميل.. «البترول» توضح تفاصيل اكتشاف 3 آبار جديدة بالصحراء الغربية

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قال المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الصحراء الغربية واعدة في مجال الاكتشافات البترولية خاصة مع تطبيق التكنولوجيا والنظريات العلمية الحديثة.

وتابع عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن شركة «إيني» أعلنت عن 3 اكتشافات جديدة في منطقة امتيازات بالصحراء الغربية.

وأكد المتحدث باسم وزارة البترول أن الحقول الثلاثة يبلغ إجمال إنتاجهم 6000 برميل مكافئ من الزيت يوميًا، موضحا أن هناك طلب متزايد على خام البترول عالميا.

ولفت إلى أن الاكتشافات الجديدة تضم بترول وغاز ومكثفات واكتشاف بترولي في منطقة امتياز جنوب مليحة، مؤكدا أن تكلفة الاكتشافات البترولية والبحث عنها باتت مكلفة جدا.

وأوضحت عبدالعزيز أنه يتم حاليا دراسة الفنيات الخاصة بتوصيل الغاز المصري إلى لبنان.