في ذكرى ميلاده..أبرز 10 محطات سينمائية في حياة المخرج محمد خان

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يحل اليوم عيد ميلاد المخرج محمد خان، الرجل الذي منذ صباه كان يحلم بأن يصبح مهندسًا معماريًا لكن قدر له أن يكون أحد أفضل مخرجى جيله، ومن أبرز مخرجى السينما الواقعية في مصر، التي انتشرت في جيله من السينمائيين نهاية السبعينيات وطوال ثمانينيات القرن الماضى، وشارك في كتابة 12 قصة من 21 فيلمًا من إخراجه، ولم يحصل على الجنسية المصرية إلا في 2014 قبل وفاته بعامين، وترصد المصري اليوم أهم 10 أعمال سينمائية للمخرج محمد خان

1 فيلم «فتاة المصنع» بطولة ياسمين رئيس وعرض عام 2014

2 فيلم «في شقة مصر الجديدة» بطولة غادة عادل وعرض عام 2007

3 فيلم «بنات وسط البلد» بطولة هند صبري ومنه شلبي وتم عرضه عام 2005

4 فيلم «أيام السادات» بطولة الفنان الراحل أحمد زكي والذي طرح عام 2001

5 فيلم «مستر كارته» بطولة النجم الراحل أحمد زكي وتم عرض عام 1993

6 فيلم «زوجة رجل مهم» بطولة الفنان الراحل أحمد زكي وعرض عام 1988

7 فيلم «الحريف» بطولة الفنان عادل أمام وعرض عام 1984

8 فيلم «موعد على العشاء» بطولة الفنانة الراحلة سعاد حسني والذي تم عرضه عام 1981

9 فيلم «الرغبة» بطولة النجم الراحل نور الشريف عرض عام 1980

10 فيلم «ضربة شمس» بطولة الفنان الراحل نور الشريف وعرض عام 1980

في حى السكاكينى في الظاهر بالقاهرة وفى 26 أكتوبر عام 1942 ولد المخرج محمد خان لأب باكستانى وأم مصرية، ورغم تميزه كمخرج وإدراج أفلامه في المهرجانات الدولية، فقد حصل على الجنسية المصرية بقرار جمهورى قبل وفاته بأعوام قليلة، وبعد سنوات طويلة من المطالبة لم يفتر عزمه في سبيل تحقيق ما وصفه بـ«الأمنية الغالية» وبدأت معه رحلة الإغواء السينمائى وكانت بفضل وجود دار سينما مكشوفة بالمنطقة التي نشأ وعاش فيها وكان يشاهد الأفلام في يوم عرضها الأول، من منزله المجاور لدار السينما وبدأ يتحول عشقه من هندسة العمارة وبدأت رحلة الاجتذاب السينمائى تتعاظم مع حرصه على مشاهدة الأفلام في هذه السينما من شرفة المنزل، كما كان يجمع صور إعلانات الأفلام من الصحف، ويشترى صور الأفلام التي كانت تباع أمام دور العرض كوسيلة ترويجية، والاحتفاظ بكل ذلك في ألبومات.