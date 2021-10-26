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رضا: مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة

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شيرين رضا: مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة رضا: مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة

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علقت الفنانة شريين رضا، على فيلم «قمر 14» الذي عُرض على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وبالأخص المشهد الأخير الذي شهد قبلة سينمائية بعد اختفائها لفترة طويلة من المشاهد السينمائية وشهد تصفيقًا حارًا أثناء عرضه في المهرجان.

قالت في لقاء خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»: «فترة الثمانيات عندما انتشرت ما يسمى أفلام المقاولات، كانت سببًا رئيسيًا في النفور من القبلات السينمائية والمشاهد الرومانسية ولذلك اختفت لفترة طويلة من الساحة.

تابعت: أن القبلة اختفت خالص لأننا في حياتنا كمصريين الحياة أبيض أو أسود لكن لو الحاجة بتتوظف بشكل صحيح هتبقى مظبوطة حتى في الملابس سواء خاتم أو جزمة أوقميص أو غيره أو بوسة أو حضن لازم تتوظف بشكل جيد عشان تبقى مقبولة ومظبوطة«.

ورفضت رضا ما يسمى بمصطلح «السينما النظيفة» قائلة: «ده مصطلح بيشتمنا كلنا، يعني إيه حاجة خارج هذا المصطلح تسمى ابتذال؟! سينما نظيفة دي كلمة شتيمة وليست توصيفًا».

المصرى اليوم