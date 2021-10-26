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خبيرة تغذية: الوجبات السريعة تضعف الجهاز المناعي

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خبيرة تغذية: الوجبات السريعة تضعف الجهاز المناعي خبيرة تغذية: الوجبات السريعة تضعف الجهاز المناعي

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن علاج الطفل من مرض السمنة أمر ضروري، لكي يكون شاب مثالي، يتقدم به العمر وهو في حالة صحية جيد، مشيرة إلى أن الشعب المصري على دراية بمخاطر مرض السمنة، وهذا واضح من إقبال الكثير من المواطنين على علاج الأطفال من السمنة.

وشددت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، على ضرورة إطعام الأطفال الخضروات، لأنها تزيد المناعة للجسم بصورة كبيرة، معقبة: "مفيش تغذية سليمة دون خضار أو طبق سطلة".

ولفتت إلى أن الوجبات السريعة تضعف المناعة، وتؤدي إلى اكتساب الجسم دهون مرتفعة، مما يؤدي إلى زيادة الوزن بصورة كبيرة، خاصة مع تناول المياه الغازية.

المصرى اليوم

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