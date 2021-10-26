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«هل تلعن الملائكة الزوجة الممتنعة عن زوجها؟.. الإفتاء توضح

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«هل تلعن الملائكة الزوجة الممتنعة عن زوجها؟.. الإفتاء توضح «هل تلعن الملائكة الزوجة الممتنعة عن زوجها؟.. الإفتاء توضح

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«هل تلعن الملائكة الزوجة الممتنعة عن زوجها؟».. سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على السؤال قائلا: «الأصل أن الزوجة لا تمنع نفسها عن زوجها إذا طلبها، ولكن قد يعتريها حالة تسمح لها بعدم التلبية كالمرض والتعب الشديد ووجود عذر كالحيض والنفاس أو إحرام لحج أو عمرة أو في صيام نهار رمضان، فهذه حالات تبيح للمرأة أن ترفض العلاقة».

وأضاف شلبي، خلال عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، أنه جاء في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا ضرر ولا ضرار«، أي لا أضر نفسي ولا غيري، والله سبحانه وتعالى يقول»فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ«، والرسول قال»إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطاعتم«.

وأوضح أمين الفتوى أن حديث «إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه فأبت باتت تلعنها الملائكة»، هذا في حالة إن لم يكن هناك عذر، فإن كان بها عذر لا حرج عليها إن شاء الله، لأن المشقة تجلب التيسير والضرر يزال كما قال الفقهاء.

المصرى اليوم

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