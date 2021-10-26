جورج قرداحي يشعل فتيل أزمة بين لبنان والسعودية (تفاصيل)

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أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب مثاتي رفضه التام لتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي عن موقف السعودية والإمارات من أزمة اليمن، والتي دافع فيها عن الحوثيين.

وقال «ميقاتي» في تصريحات أبرزتها قناة «العربية» إن لبنان متمسك بالروابط العربية، مؤكدا إدانته لأي تدخل في الشؤون السعودية الداخلية من اية جهة.

وأثارت تصريحات جورج قرداحي خلال برنامج «برلمان الشعب»، موجة من الاستنكار واللوم الشديد، لما لها من آثار سلبية لعلاقات لبنان مع دول الخليج وخصوصاً مع المملكة العربية السعودية.

وعرض البرنامج في موقعه الالكتروني وفي «يوتيوب»، مقابلة مع وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي قبل توليه وزارة الإعلام، والتي انتهت بحجب الثقة من قبل الأعضاء قبل تحويلها إلى استفتاء شعبي حيث يقوم المشاهدون بالتصويت.

وخلال رد قرداحي على سؤال: «هل تتمنون حصول انقلاب عسكري في لبنان؟»، فقال: «يا ريت»، مطالباً بانقلاب عسكري مؤقت، لمدة 5 سنوات لتنظيم الأمور والدفاع عن حقوق الناس.

واعتبر قرداحي، أنّ مليشيا الحوثي المنضوية تحت اسم جماعة «أنصار الله»، يدافعون عن أنفسهم ولم يعتدوا على أحد، مشيراً إلى أنّ «الحرب في اليمن عبثية ويجب أن تتوقّف».

وقال إنّ «الحوثي يدافع عن نفسه في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات».

وتعرض جورج قرداحي لهجوم واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تركيز على عمله وشهرته التي ذاعت من خلال برنامج الشهير على قناة MBC السعودية «من سيربح المليون».

وزاد من حدة انتقادات السعوديين لجورج قرداحي خاصة أنه ظهر في حلقة تاريخية من البرنامج خلال فعاليات موسم الرياض واحتفالا بمرور 30 عام على تأسيس القناة منذ أيام قليلة.

وأعاد السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري، نشر رابط الحوار على حسابه الرسمي على موقع التدوينات «تويتر»، ما يشير إلى أن أزمة دبلوماسية تلوح في الأفق بين المملكة ولبنان.

ونسبت بعض التغريدات على موقع تويتر تصريحات لجورج قرداحي قوله: «لم أقصد ولا بأي شكلٍ من الأشكال الإساءة للمملكة العربية السعودية أو الإمارات اللتين أكنّ لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء».