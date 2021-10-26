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رئيس المالديف: إكسبو دبي يُعد فرصة كبيرة لعقد المزيد من الشراكات والصفقات بين الدول

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رئيس المالديف: إكسبو دبي يُعد فرصة كبيرة لعقد المزيد من الشراكات والصفقات بين الدول رئيس المالديف: إكسبو دبي يُعد فرصة كبيرة لعقد المزيد من الشراكات والصفقات بين الدول

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أكد رئيس المالديف إبراهيم محمد صالح،، إن معرض إكسبو 2020 دبي، يُعد فرصة كبيرة لعقد المزيد من الشراكات والصفقات بين الدول، لتنمية اقتصاداتها ودفع عجلة التنمية فيها، جاء ذلك خلال كلمته في «منتدى المالديف للاستثمار» الذي عقد اليوم في مقر المعرض بالتزامن مع احتفالات الحدث الدولي باليوم الوطني للمالديف، وذلك بحضور عدد من الوزراء المالديف ولفيف من رؤساء الغرف التجارية في الإمارات، ورجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.

وأضاف الرئيس المالديفي، لقد رسخت الإمارات مكانتها كجسر للتواصل بين شعوب العالم، وهو ما يجسده على أرض الواقع مشاركة 192 دولة في هذا المحفل العالمي، مؤكدا بدء تعافي بلاده من أزمة جائحة كوفيد-19 بالقول أن بلاده تشهد موجة جديدة من النمو والتعافي الاقتصادي جراء الجائحة التي اجتاحت العالم، مستعرضاً الخطوات الملموسة التي تتخذها حكومته لتطوير وتهيئة المناخ الاستثماري في المالديف، لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

وقال محمد أسلم، وزير التخطيط الوطني والإسكان والبنية التحتية في المالديف، إن إكسبو هو فرصة رائعة للتواصل مع مختلف دول العالم، والترويج سياحياً واقتصادياً لجمهورية المالديف بما تمتلكه من مقدرات طبيعية فريدة من نوعها، جعلتها تحظى بسمعة سياحية رائجة على مستوى العالم.

المصرى اليوم

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