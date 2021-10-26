أستاذ جيولوجيا: انهيار سد النهضة يؤدي إلى فناء الشعب السوداني

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قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إن مخاطر انهيار سد النهضة فيها تكلفة على الدولة المصرية، لأنه إذا انهار سد النهضة ستكون مخاطره على دولة السودان، وسوف تصل إلى السد العالي.

وأضاف شراقي، خلال لقائه ببرنامج «رأي عام» على فضائية «TeN»، الثلاثاء، أن السد العالي قادر على تخزين 162 مليار متر مكعب، وبه مفيض توشكى، ويمكن توسعة هذا المفيض لتمرير مليار متر مكعب، حيث إن لدينا قناة جانبية للسد العالي لم يتم استخدامها حتى الآن.

وأشار إلى أنه يتم الآن دراسة تطوير مفيض توشكى، والاستفادة من هذه المياه في المنخفضات، منوها بأن مخاطر انهيار سد النهضة في ظل غياب المعلومات الكافية لا تزال قائمة.

وتابع: المخاطر المحتملة لانهيار سد النهضة تتوقف على توقيت انهياره وسعة ملء سد النهضة، وأيضا سعة ملء السد العالي، لافتا إلى أن سد النهضة يبعد 2000 كيلو متر عن السد العالي.

وأكد أن مخاطر انهيار سد النهضة كبيرة، مشيرا إلى أنه في حالة انهيار سد النهضة سيكون فناء للشعب السوداني الذي يعيش على النيل الأزرق، ولن يضار إثيوبي واحد.