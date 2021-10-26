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لوضع حد للخلافات مع الجيش.. رئيس وزراء باكستان يعيّن رئيسا جديدا للاستخبارات

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لوضع حد للخلافات مع الجيش.. رئيس وزراء باكستان يعيّن رئيسا جديدا للاستخبارات لوضع حد للخلافات مع الجيش.. رئيس وزراء باكستان يعيّن رئيسا جديدا للاستخبارات

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أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تعيين رئيس جديد للاستخبارات، واضعا حدا بذلك للتكهنات حول خلافات اندلعت بينه وقيادة الجيش.

ومن المرجح أن يؤدي تعيين الجنرال نديم أنجوم رئيسا لوكالة الاستخبارات الداخلية إلى نزع فتيل التوتر المستمر منذ عدة أسابيع بين خان وقائد الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا، وسيتولى أنجوم منصبه الجديد بدءا من 20 نوفمبر، بحسب ما ذكرت وكالة الأسوشياتد برس.

وفي 6 أكتوبر الحالي، عين باجوا أنجوم ليحل محل رئيس جهاز الاستخبارات الباكستانية الليفتنانت جنرال فايز حميد. كان أنجوم يشغل منصب قائد فيلق الجيش في مدينة كراتشي الساحلية الجنوبية، وعين باجوا حميد قائدا للفيلق في مدينة بيشاور هذا الشهر.

ولم يتول أنجوم منصب رئيس جهاز الاستخبارات هذا الشهر بسبب تصاعد الخلافات بين خان وباجوا بشأن إجراءات. ورفض خان توقيع قرار تعيين أنجوم لاعتقاده أن باجوا لم يتشاور معه قبل تسمية رئيس جهاز الاستخبارات الجديد من جانبه فقط.

وقام خان بتسوية المسألة في اجتماع مع باجوا اليوم اختار فيه أنجوم من قائمة تضم ثلاثة مرشحين آخرين لقيادة الجهاز النافذ، نازعا فتيل توتر ومنقذا باجوا من الحرج.

يشار إلى أن الجيش الباكستاني حكم البلاد لأكثر من نصف تاريخها الممتد لـ74 عاما.

المصرى اليوم

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