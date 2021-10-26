بث مباشر .. الخطيب يتحدث عن أزمته الصحية وقائمته الانتخابية

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ينشر المصري اليوم لزواره كلمة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، حول الظروف الصحية التي مر بها مؤخرًا وتطورات النادي والانتخابات المقبل.

وأعلنت قناة النادي الأهلي أنها تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين في انتخابات النادي، التي تجري يوم 26 نوفمبر المقبل. وابتداءً من اليوم سوف تمنح القناة الفرصة لكل مرشح للحديث عن برنامجه الانتخابي ومخاطبة الجمعية العمومية.

وقال الكابتن إسلام الشاطر، المدير التنفيذي لشركة برزينتيشن لايف، الحاصلة على حقوق إدارة القناة، إن كل المرشحين أبناء الأهلي ويتنافسون بشرف وبحب لخدمة ناديهم، ولا تمييز بين هذا وذاك إلا من خلال كلمة الجمعية العمومية.

وأضاف إن إدارة القناة قررت وابتداء من اليوم فتح الباب أمام كافة المرشحين على حد سواء، لاستضافة كل واحد منهم مرة واحدة لاستعراض أفكاره ورؤيته، للمساهمة في رفعة النادي حال حصوله على ثقة الجمعية العمومية.