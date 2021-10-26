أخبار عاجلة

وفد من "تعليم الأحساء" يزور مركز الأمير سلطان للتربية الخاصة فى الطائف -
بالفيديو: هدف سالم الدوسري الأجمل في الجولة العاشرة من دوري المحترفين -
الجيش اليمني يكسر هجومًا للحوثيين جنوب مأرب ..ويكبدهم عشرات القتلى والجرحى -
جامعة عين شمس تحتفل بتقدم نتيجه المجلة المصرية للدراسات المتخصصة -
فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر 2021 .. الآن سجل شكوى ارتفاع الاستهلاك عبر تليفونك(الرابط) -
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس -
دوري أبطال أوروبا .. بث مباشر تشيلسي ضد مالمو لحظة بلحظة -
دوري أبطال أوروبا .. تشكيل تشيلسي لمواجهة مالمو السويدي -
رئيس جامعة الملك سعود يدشن انطلاق جائزة "جستن" للتميُّز بالعلوم التربوية والنفسية -
اليمن يستدعي سفيره لدى لبنان للتشاور حول التصريحات المستهجنة لوزير الإعلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

بث مباشر .. الخطيب يتحدث عن أزمته الصحية وقائمته الانتخابية

Print
بث مباشر .. الخطيب يتحدث عن أزمته الصحية وقائمته الانتخابية بث مباشر .. الخطيب يتحدث عن أزمته الصحية وقائمته الانتخابية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ينشر المصري اليوم لزواره كلمة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، حول الظروف الصحية التي مر بها مؤخرًا وتطورات النادي والانتخابات المقبل.

وأعلنت قناة النادي الأهلي أنها تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين في انتخابات النادي، التي تجري يوم 26 نوفمبر المقبل. وابتداءً من اليوم سوف تمنح القناة الفرصة لكل مرشح للحديث عن برنامجه الانتخابي ومخاطبة الجمعية العمومية.

وقال الكابتن إسلام الشاطر، المدير التنفيذي لشركة برزينتيشن لايف، الحاصلة على حقوق إدارة القناة، إن كل المرشحين أبناء الأهلي ويتنافسون بشرف وبحب لخدمة ناديهم، ولا تمييز بين هذا وذاك إلا من خلال كلمة الجمعية العمومية.

وأضاف إن إدارة القناة قررت وابتداء من اليوم فتح الباب أمام كافة المرشحين على حد سواء، لاستضافة كل واحد منهم مرة واحدة لاستعراض أفكاره ورؤيته، للمساهمة في رفعة النادي حال حصوله على ثقة الجمعية العمومية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جامعة عين شمس تحتفل بتقدم نتيجه المجلة المصرية للدراسات المتخصصة

جامعة عين شمس تحتفل بتقدم نتيجه المجلة المصرية للدراسات المتخصصة

فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر 2021 .. الآن سجل شكوى ارتفاع الاستهلاك عبر تليفونك(الرابط)

فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر 2021 .. الآن سجل شكوى ارتفاع الاستهلاك عبر تليفونك(الرابط)

رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

دوري أبطال أوروبا .. بث مباشر تشيلسي ضد مالمو لحظة بلحظة

دوري أبطال أوروبا .. بث مباشر تشيلسي ضد مالمو لحظة بلحظة