مديرية الشباب والرياضة تتفقد مقر انتخابات الإسماعيلي

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تفقد مسئولو مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية المقر الذي سيتم فيه إجراء انتخابات مجلس إدارة الإسماعيلى الجديد “حديقة رضا” والمقرر انعقادها 31 أكتوبر الجارى.

وتابع المسؤولون مدى جاهزية المقر لاستقبال الانتخابات بجانب الأماكن التي سيتم فيها الاقتراع ومقاعد استقبال أعضاء الجمعية العمومية من أجل تحقيق عامل التنظيم لكافة الحضور وتيسير العملية الانتخابية للناخبين.

في السياق ذاته، شهد الجولة التفقدية سامى عبدالحليم مدير إدارة الشباب والرياضة بالمحافظة ومحمد المرشدى مدير الهيئات الرياضية بالمديرية وأحمد بزان المدير التنفيذى للنادى الإسماعيلي.