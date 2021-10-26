نجم باريس سان جرمان يُدعم ميسي ونيمار قبل مواجهة ليل

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على الرغم من معاناة ليونيل ميسي، تمكن باريس سان جيرمان من البقاء في صدارة جدول الدوري الفرنسي بعد مرور 11 جولة.

وفشل النجم الدولي الأرجنتيني في إنهاء سجله الخالي من الأهداف في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، حيث سقط فريقه في فخ التعادل في مباراة الكلاسيكو يوم الأحد الماضي أمام مرسيليا بدون أهداف.

ويعتقد أنخيل دي ماريا أن باريس سان جيرمان كافح لإيجاد نفسه منذ وصول ليونيل ميسي، حيث انتقل الحائز على جائزة الكرة الذهبية ستة مرات إلى ملعب برك دو فرانس هذا الصيف. ومع ذلك، وجد الأرجنتيني صعوبة في الاستقرار في الدوري الفرنسي حتى الآن.

وكافح ميسي ونيمار لبناء شراكة على أرض الملعب منذ وصول في باريس. من الطبيعي أن يأخذ اللاعب بعض الوقت للتكيف مع دوري جديد. لكن الأرجنتيني فشل في هز الشباك في أول أربع مباريات له في الدوري هذا الموسم للمرة الأولى منذ 2005.

في مقابلة صحيفة «ليكيب» الفرنسية، ادعى دي ماريا أن ليونيل ميسي ونيمار لم يعودا بعد شراكتهما من برشلونة. ومع ذلك، فهو متفائل بأن اللاعبان سيتألقان بشكل رائع قريبًا

وقال: «مع وصول ليو، من الصعب إيجاد هذا التماسك. الأمور ليست واضحة بعد، لكنها ستصبح كذلك. وأوضح دي ماريا إن نيمار لاعب هائل - شيئًا فشيئًا سيعود إلى المستوى المعروف عنه».