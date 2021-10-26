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شونجا على رأس قائمة الإسماعيلي فى مواجهة الأهلي

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شونجا على رأس قائمة الإسماعيلي فى مواجهة الأهلي شونجا على رأس قائمة الإسماعيلي فى مواجهة الأهلي

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أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة الأهلى غدا في قمة الجولة الافتتاحية بمسابقة الدورى المحلى، والتى شهدت تواجد الصفقات الجديدة مثل شونجا، أحمد عيد، والحارس أحمد عادل عبد المنعم.

جاءت قائمة الاسماعيلي كالتالى ..

حراسة المرمى ..محمد فوزى ،أحمد عادل عبد المنعم ،عمر رضوان.

الدفاع .. باهر المحمدى ،محمد هاشم ،مروان الصحراوى ،عصام صبحى ،عبد الله جمعة ،محمد دسوقي ،أحمد عيد .

الوسط .. عماد حمدى ،محمد الشامى ،أحمد مدبولى ،أحمد مصطفي ،محمد عادل ،عمر الوحش ،محمد صادق ،محمد مخلوف ،محمود دونجا.

الهجوم ..شكرى نجيب ،شيلونجو ،شونجا.

المصرى اليوم

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