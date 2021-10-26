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انتقد إسلام الشاطر، مقدم برنامج البيت الكبير عبر شاشة قناة الأهلي، المستوى التحكيمي الذي ظهر خلال مواجهة الزمالك وإنبي في الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال الشاطر: «هو ابتدينا ولا ايه، امبارح اليوم عدا في الدوري المصري سواء كنقل تلفزيوني أو تحكيم، النهارده أول خطأ تحكيمي في مباراة الزمالك وإنبي».

وأضاف: «طالبنا عصام عبدالفتاح بضرورة تركيز الحكام في المباريات، هناك أخطاء واضحة في مباراة الزمالك وإنبي من قبل الحكم والفار».

يذكر أن الزمالك تمكن من الفوز على منافسه إنبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز.