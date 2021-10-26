حسين السيد ينتظر موافقة كارتيرون لتجديد عقد حازم إمام

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ينتظر حسين السيد، عضو لجنة الزمالك، القرار النهائي من الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، من أجل حسم مصير حازم إمام، قائد القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وعلمت "المصري اليوم"، ان حسين السيد طلب من كارتيرون تحديد مصير اللاعب سواء بتجديد عقده أو رحيله بعد انتهاء عقده فى الموسم الحالي.

فيما نجح نادي الزمالك في تحقيق الفوز على إنبي بهدفين دون رد، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز التي أقيمت على ملعب بترو سبورت مساء اليوم.

وبدأ الزمالك بتشكيل يضم كل من محمد أبو جبل ومحمد عبد الشافي ومحمود حمدي “الونش” ومحمود علاء وحمزة المثلوثي وطارق حامد وإمام عاشور وأشرف بن شرقي ويوسف إبراهيم “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” وسيف الدين الجزيري.

ونجح أحمد سيد “زيزو” في تسجيل الهدف الأول للزمالك من ركلة جزاء بتسديدة صاروخية تسكن أقصى الزاوية اليمنى لمرمى نادي إنبي، وأضاف عمر السعيد الهدف الثاني بضربة رأسية.