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كشف مصدر داخل الزمالك حقيقة ما أثير بشأن رحيل اللجنة المؤقتة لإدارة النادي بعد قرار محكمة القضاء الإداري بشأن بطلان قرار حل مجلس الزمالك السابق.

وعلمت "المصري اليوم"، أن اللجنة المؤقتة الحالية لإدارة نادي الزمالك مستمرة في مهام عملها بشكل طبيعي، لحين وصول خطاب من الجهة الإدارية بشأن عودة المجلس السابق.

فيما نجح نادي الزمالك في تحقيق الفوز على إنبي بهدفين دون رد، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز التي أقيمت على ملعب بترو سبورت مساء اليوم.

وبدأ الزمالك بتشكيل يضم كل من محمد أبو جبل ومحمد عبد الشافي ومحمود حمدي “الونش” ومحمود علاء وحمزة المثلوثي وطارق حامد وإمام عاشور وأشرف بن شرقي ويوسف إبراهيم “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” وسيف الدين الجزيري.

ونجح أحمد سيد “زيزو” في تسجيل الهدف الأول للزمالك من ركلة جزاء بتسديدة صاروخية تسكن أقصى الزاوية اليمنى لمرمى نادي إنبي، وأضاف عمر السعيد الهدف الثاني بضربة رأسية.