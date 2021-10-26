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بينها إلغاء المحاكمات الاستثنائية .. ماذا يعني قرار إلغاء الطوارئ؟ (10 نتائج)

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بينها إلغاء المحاكمات الاستثنائية .. ماذا يعني قرار السيسي إلغاء الطوارئ؟ (10 نتائج) بينها إلغاء المحاكمات الاستثنائية .. ماذا يعني قرار إلغاء الطوارئ؟ (10 نتائج)

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منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح ، إلغاء حالة الطوارئ في البلاد، ولا يكف المواطنون عن البحث عن تداعيات القرار الرئاسي الذي لقي استحسانًا بين كل أطياف المجتمع.

وفي هذا التقرير، نوضح بعض ما يترتب على القرار، وفقًا لخبراء القانون:

1- يعني رفع القيود على حرية الأفراد في التنقل والاجتماعات.

2- إلغاء المحاكمات الاستثنائية، ورفع القيود على الإقامة والتنقل في أماكن معينة أو أوقات معينة.

3- القضايا المنظورة في الوقت الراهن أمام محاكم أمن الدولة العليا طوارئ ستظل منظورة أمامها، وتتبع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الطوارئ.

4- الجرائم التي وقعت في ظل حالة الطوارئ ولم تحل إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ فيتم إحالتها إلى المحاكم العادية.

5- إلغاء مد حالة الطوارئ، هو أعلى ضمانة لسقف الحريات وتجسيد لواقع دولة مدنية معاصرة.

6- يعد القرار بإلغاء الطوارئ مؤشرًا على انتهاء الأعمال التي من أجلها اتخذ قرار حالة الطوارئ، ومنها انتهاء الإرهاب.

7- يعكس صدق نوايا السيسي بشأن تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس يوم 11 سبتمبر الماضي.

8- إلغاء الأحكام التي كانت تخضع للتصديق من مكتب شؤؤن أمن دولة.

9- إلغاء الرقابة على الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات.

10 – إلغاء نيابة أمن الدولة طوارئ.

وكان عبدالفتاح السيسي، قد أعلن أمس الإثنين إلغاء مد حالة الطوارئ، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلاً: «يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».

وأضاف: «معًا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».

المصرى اليوم

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