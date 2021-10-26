"طوارئ منظمة الصحة": كورونا لم ينته بعد.. ولا يزال يشكل حدثاً استثنائياً

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طلبت من الدول الاعتراف بجميع اللقاحات التي حصلت على تصريح للاستخدام

قالت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن وباء كورونا "لم ينته بعد"، ودعت الدول إلى الاعتراف بجميع اللقاحات التي وافقت عليها الوكالة، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، تجتمع لجنة الطوارئ الخاصة بكوفيد-19 برئاسة الفرنسي ديدييه حسين كل ثلاثة أشهر لتقييم الوضع الوبائي، وبعد اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي، أصدرت بياناً اليوم الثلاثاء أكدت فيه أنه "في حين تم إحراز تقدم من خلال زيادة استخدام لقاحات وعلاجات ضد كوفيد-19، فإن تحليل الوضع الحالي ونمذجات التنبؤ تشير إلى أن الجائحة لم تنته بعد".

ونصحت اللجنة في اجتماعها الثاني الذي عقد في 30 يناير 2020 المدير العام لمنظمة الصحة بإعلان حالة طوارئ صحية على صعيد العالم، وهي أعلى مستوى تأهب لمواجهة وباء، وهو ما فعله.

وقالت اللجنة في بيانها الصادر، الثلاثاء، إنها قررت الأسبوع الماضي "بالإجماع أن الوباء لا يزال يشكل حدثاً استثنائياً يلحق الضرر بصحة السكان في العالم ويطرح تهديداً بمواصلة التفشي عالمياً والتأثير على حركة التنقل ويتطلب استجابة دولية منسقة".

في توصياتها للدول، لا تزال اللجنة تعارض مبدأ إثبات التطعيم في الرحلات الدولية نظراً إلى التوزيع غير المتكافئ للقاحات في العالم.

وطلبت من الدول "الاعتراف بجميع اللقاحات التي حصلت على تصريح للاستخدام في حالات الطوارئ" من منظمة الصحة العالمية.

وحتى الآن وافقت منظمة الصحة العالمية على لقاحات موديرنا وفايزر وسينوفارم وسينوفاك ولقاح حونسون أند جونسون، بالإضافة إلى نسخ مختلفة من لقاح أسترازينيكا.

ومن المتوقع اتخاذ قرار قريب بشأن لقاح كوفاكسين الذي طوره مختبر بهارات بايوتيك الهندي.