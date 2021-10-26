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السودان.. "حمدوك" يعود إلى منزله بعد 24 ساعة من وضعه قيد الإقامة الجبرية

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السودان.. "حمدوك" يعود إلى منزله بعد 24 ساعة من وضعه قيد الإقامة الجبرية السودان.. "حمدوك" يعود إلى منزله بعد 24 ساعة من وضعه قيد الإقامة الجبرية
"البرهان": رئيس الوزراء لم يتعرض لأذى وتم إبعاده للحفاظ على سلامته

السودان..

أفادت وكالة فرنس برس نقلاً عن مصدر عسكري سوداني اليوم الثلاثاء بعودة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى منزله.

وتفصيلاً، قال عبدالفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، في وقت سابق اليوم: "إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في منزلي"، موضحًا: "رئيس الوزراء بصحة جيدة، وسيعود إلى منزله اليوم".

وأضاف قائد الجيش السوداني: "رئيس الوزراء حمدوك في أمان، ولم يتعرض لأي أذى، لكن تم إبعاده للحفاظ على سلامته". وقال: "إن رئيس الوزراء حمدوك يواصل حياته الطبيعية"، حسب "سكاي نيوز عربية".

وشهدت الخرطوم يوم أمس أحداثًا متسارعة، تمثلت بداية بوضع رئيس الوزراء السوداني قيد الإقامة الجبرية في مكان لم يكن معروفًا.

في أعقاب ذلك، أفادت أنباء محلية باعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين وزعماء الأحزاب السودانية، وقطع الطرق، وإغلاق الجسور في العاصمة الخرطوم.

بعدها، أعلن البرهان حل مجلسَي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ في أنحاء البلاد كافة.

وأكد البرهان الالتزام التام والتمسك الكامل بما ورد في وثيقة الدستور بشأن الفترة الانتقالية، لكنه أعلن تعليق العمل ببعض المواد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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