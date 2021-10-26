شاهنده المغربي: عندى حلم انى احكم كرة قدم للرجال

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كشفت شاهنده المغربى اول حكم إمرأه في تاريخ الدورى المصري الممتاز، حكمًا رابعًا في مباراة المقاولون والشرقية للدخان، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وقالت شاهنده في تصريحات تلفزيونية:«اليوم عمرى 29 عام، بدأت بممارسة كرة القدم في أكبر الاندية المصرية مثل سموحه والطيران والمقاصه والمنتخب وبعد ذالك التحقت بمجال التحكيم والحمد لله بعد تعب ومجنون واراده وكان عندى حلم انى احكم كرة قدم للرجال».

وأكدت شاهنده:«حكمت مباريات للشباب قبل ذالك وبطولات خارجيه وبشكر اللجنه على المسانده وبتساعدنا وموفرين لنا كل الدعم وقادرين على الظهور بالشكل إلا يشرف اللجنه ويشرفنا» .

وأختتمت:«ثقه ودعم اللجنه برئاسة الكابتن عصام عبدالفتاح سيقدم لنا بوادر كتيره من التحكيم النسائى قمت بتحكيم من اسبوع مباراة بطاقم تحكيم نسائى كامل والموسم الماضى أيضا في الممتاز ب لكن اتمنى طاقم نسائى كامل يدير مباراه في الدورى الممتاز وكابتن عصام يمتلك الجرءه والشجاعه ودائما الحديث معنا عن منح الفرصه لنا في في وقت».