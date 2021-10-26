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تضامن سوهاج تحصل على جائزة للتميز الحكومي

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تضامن سوهاج تحصل على جائزة مصر للتميز الحكومي تضامن سوهاج تحصل على جائزة للتميز الحكومي

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هنأ اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الثلاثاء، رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، والعاملين بالمديرية، لحصول مكتب التأهيل الاجتماعي على المركز الأولى على مستوى الجمهورية في جائزة للتميز الحكومي بدورتها الثانية 2020، وتسلم درع الجائزة وشهادة التقدير من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشاد محافظ سوهاج، بجهود العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي، والأداء المتميز خلال الفترة الماضية، وخاصة الجهد المبذول من العاملين بمكتب التأهيل الاجتماعي، الذي استحقوا على إثره المركز الأول في التميز الحكومي على مستوى الجمهورية، موجهًا ببذل المزيد من الجهد للحفاظ على هذا المركز المتميز.

من جانبه وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الشكر لمحافظ الإقليم على دعمه الدائم لمجهودات المديرية، وتوجيهاته السديدة لفريق العمل، لتقديم أفضل مستوى من الخدمة للمواطن السوهاجي، وهو ما ساهم بقوة في حصد المديرية لجائزة التميز الحكومي.

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