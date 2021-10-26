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برلماني: الشرقية للدخان تستغل الدوري في الترويج للتبغ

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برلماني: الشرقية للدخان تستغل الدوري في الترويج للتبغ برلماني: الشرقية للدخان تستغل الدوري في الترويج للتبغ

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أكد النائب عبدالمنعم أمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مقدم الانذار بسبب تصريح رئيس شركة الشرقية للدخان عن المدخنين والترويج لمنتجات التبغ باستخدام اسم نادي الشركة في الدوري الممتاز، أن موقعة على اتفاقيات دولية وكبيرة لها علاقة بالتدخين وعدم الترويج له وأيضا القانون المصري ينص على عدم الترويج للتدخين، خاصة وأن فئة كبيرة من المدخنين صغار السن.

وأوضح النائب عبدالمنعم أمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات تلفزيونية، أنه موافق على تواجد شركة الشرقية للدخان في الدوري ولكن لابد من تغيير الاسم، مضيفا: «انا كنائب اول اهتماماتي قضايا البيئة والطبقة المتوسطة ونحن لم نصل لحل مع شركة الدخان».

وتابع: «يجب تغيير اسم النادي والتشيرتات عليها اسم الشركة وبكده ده ترويج للتبغ بشكل غير مباشر واحنا موقعين على اتفاقية، وانا لجئت لاستخدام الادوات الرقابية ولو تغير الاسم ستنتهي المشكلة».

المصرى اليوم

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