أخبار عاجلة

رئيس جامعة الملك سعود يدشن انطلاق جائزة "جستن" للتميُّز بالعلوم التربوية والنفسية -
اليمن يستدعي سفيره لدى لبنان للتشاور حول التصريحات المستهجنة لوزير الإعلام -
الجولات الرقابية لأمانة الطائف تضبط ٣٣٩ تجاوزاً -
"أمانة الطائف" تكشف عن مصنع أثاث يعمل بدون ترخيص داخل منزل شعبي -
"صحة المدينة" تؤكد جدولة بعض العمليات بسبب التنظيم والتقليص -
قرداحي.. وقصة الذئب -
وزير الخارجية اللبناني: الحكومة غير قادرة على تحجيم دور "حزب الله" -
مناورات إسرائيلية - أمريكية مشتركة استعدادًا لأي مواجهة محتملة مع إيران -
"بلينكن" يطالب "ميقاتي" بتنفيذ إصلاحات لإنقاذ لبنان -
الدكتور "الفهيد" يؤكد أهمية التدريب المهني في صقل الموارد البشرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

السبانخ للأثرياء والجرجير بـ 600 جنيه .. تفاصيل ارتفاع الأسعار في أوروبا ()

Print
السبانخ للأثرياء والجرجير بـ 600 جنيه .. تفاصيل ارتفاع الأسعار في أوروبا (فيديو) السبانخ للأثرياء والجرجير بـ 600 جنيه .. تفاصيل ارتفاع الأسعار في أوروبا ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مجدي يوسف، مراسل صدى البلد ببروكسل، إن كل السلع من الإبرة إلى الصاروخ ارتفعت أسعارها في أوروبا بشكل كبير.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الوحدة السكنية كانت تدفع غاز في الفترة من أكتوبر 2019 وحتى أكتوبر 2020، 825 يورو ولكنها ارتفعت في العام التالي إلى 98 % أي أنها بلغت 1600 يورو.

ولفت مجدي يوسف، مراسل صدى البلد ببروكسل، إلى أن الخضار وصلت فلكية، حيث بلغ كيلو الطماطم 7 يورو، وكيلو الجرجير بما يعادل 600 جنيه، موضحا أن أسعار الكهرباء من 850 يورو في العام إلى 1250 يورو

وواصل حديثه عن ارتفاع الأسعار، موضحا أن كيلو بطاطس التحمير وصل إلى 4 يورو في بروكسل المشهورة بإنتاج البطاطس بكميات كبيرة .

واستطرد مجدي يوسف، مراسل صدى البلد ببروكسل، أن من يشتري 2 كيلو سبانخ في أوروبا بات من الأثرياء وربما يتم سؤاله من أين لك هذا، حيث إن الكيلو بـ 8 يورو.

واختتم خلال قناة صدى البلد، أن الحكومات الأوروبية أرجعت الارتفاع في الأسعار إلى قلة المعروض ووجود مشاكل في شحن المنتجات والسلع من الصين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كهربا يسجل هدفًا في ودية الأهلي والمرج على طريق «رونالدو» في توتنهام (فيديو)

كهربا يسجل هدفًا في ودية الأهلي والمرج على طريق «رونالدو» في توتنهام (فيديو)

بالفيديو.. أطفال: بوليفارد رياض سيتي تغيّر 180 درجة و"العويران": تخيل أكثر وأكثر

بالفيديو.. أطفال: بوليفارد رياض سيتي تغيّر 180 درجة و"العويران": تخيل أكثر وأكثر

تقرير "جدوى": استقرار أسعار العقارات السكنية خلال الربع الثالث.. وانخفاض الإيجارات 3.6%

تقرير "جدوى": استقرار أسعار العقارات السكنية خلال الربع الثالث.. وانخفاض الإيجارات 3.6%

في مقطع فيديو.. "الأمن العام" يستعرض عدداً من الجرائم ألقى القبض على مرتكبيها

في مقطع فيديو.. "الأمن العام" يستعرض عدداً من الجرائم ألقى القبض على مرتكبيها