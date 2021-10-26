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قال مجدي يوسف، مراسل صدى البلد ببروكسل، إن كل السلع من الإبرة إلى الصاروخ ارتفعت أسعارها في أوروبا بشكل كبير.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الوحدة السكنية كانت تدفع غاز في الفترة من أكتوبر 2019 وحتى أكتوبر 2020، 825 يورو ولكنها ارتفعت في العام التالي إلى 98 % أي أنها بلغت 1600 يورو.

ولفت مجدي يوسف، مراسل صدى البلد ببروكسل، إلى أن الخضار وصلت أسعار فلكية، حيث بلغ كيلو الطماطم 7 يورو، وكيلو الجرجير بما يعادل 600 جنيه، موضحا أن أسعار الكهرباء من 850 يورو في العام إلى 1250 يورو

وواصل حديثه عن ارتفاع الأسعار، موضحا أن كيلو بطاطس التحمير وصل إلى 4 يورو في بروكسل المشهورة بإنتاج البطاطس بكميات كبيرة .

واستطرد مجدي يوسف، مراسل صدى البلد ببروكسل، أن من يشتري 2 كيلو سبانخ في أوروبا بات من الأثرياء وربما يتم سؤاله من أين لك هذا، حيث إن الكيلو بـ 8 يورو.

واختتم خلال قناة صدى البلد، أن الحكومات الأوروبية أرجعت الارتفاع في الأسعار إلى قلة المعروض ووجود مشاكل في شحن المنتجات والسلع من الصين.