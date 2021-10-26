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اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قانون رقم 148 لسنة 2021 بشان مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية الذي أقره مجلس النواب

وجاء التعديل علي فقرتين الأولي : استثناء من المادة 16 من قانون الراضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 تمتد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمد شهرين لتنتهي في 31 ديسمبر2021طبقا للإجراءات وبالنصاب القانوني الذي يحدده النظام الأساسي بالهيئة الرياضية وذلك عن العام المالي 20/21

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ويجوز مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدة اخري مماثلة بقرار من الوزير المختص بشئون الرياضة

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فيما تضمنت الفقرة الثانية نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

ووفقا لقرار رئيس الجمهورية الذي نشر بالفعل في الجريدة الرسمية فان التعديل الجديد علي المادة 16 سيتم تنفيذه من الغد في أي هيئة رياضية اتحاد او نادي تتطلب عقد جمعية العمومية لمدة اضافية للمد لحين توفيق الاوضاع .

ووفقا لمصادر مطلعة داخل وزارة الرياضة فان هذا التعديل من شانه اتاحة الفرصة لمجلس الادارة المنتخب في العديد من الاندية والاتحادات علي رساها الزمالك واتحاد الكرة الاستمرار في مناصبهم لحين نهاية ديسمبر وتمتد الفترة حتي يناير وفبراير المقبلين لإجراء الانتخابات.

ووفقا للتعديل الأخير الذي تم اعتماده فان وزير الشباب والرياضة من حقه المد لمجلس الزمالك برئاسة مرتضي منصور بعد تنفيذ حكم المحكمة بعودته شهرين لحين قيام مجلس الادارة بالدعوة للانتخابات، حيث انقذ التعديل انتخابات الزمالك التى قد يتم الدعوة الهيا بعد عودة المجلس المنتخب بفترة ما بين 45 – 60 يوميا وفقا للائحة

وسبق واعلن مرتضي منصور تنفيذه حكم المحكمة بعودته في الخامس من نوفمبر المقبل الامر الذي يعني استحالة الدعوة للجمعية العمومية في موعدها المحدد 24 نوفمبر موعد انتهاء مدة المجلس المنتخب برئاسة مرتضي منصور وبالتالي سيحق لوزير الرياضة المد للمجلس شهرين لمنحه فرصة قانونية للدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية .

كما سيقوم وزير الرياضة بالمد لأي مجلس ادارة منتخب في أي ناد او اتحاد لحين توفيق الاوضاع في ضوء اللوائح والقوانين.