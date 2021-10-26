«غتورى» يتابع تطوير «الجمارك» ويلتقى لجنة متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية (صور)

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عقد الشحات غتورى، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك مساء اليوم إجتماعا مع رؤساء وأعضاء محاور تطوير مصلحة الجمارك وأعضاء لجنة متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية لمصلحة الجمارك عن أعوام ۲٠٢٠-۲۰۲۳ .

وأكد غتورى في بيان للمصلحة عقب الاجتماع، أهمية تنفيذ الأهداف التشغيلية والبرامج المحددة لعام 2021-2022 طبقا للأهداف الإستراتيجية لمصلحة الجمارك والتى تتمثل في تطوير عمليات التجارة العابرة للحدود المصرية وفق المعايير الدولية ومجابهة كافة التهديدات الحالية والمحتملة للحد من التجارة غير المشروعة وتنمية قدرات الموارد البشرية لتحقيق الاحترافية في العمل .

أوضح أن الأهداف الإستراتيجية للمصلحة تتضمن أيضا تطوير وتطبيق نظم العمل المتطورة لتحقق السرعة في الانجاز ورضا المتعاملين وخلق بيئة عمل ايجابية ومحفزة لتظيم الاداء وخلق وتطوير شراكات استراتيجية فاعلة لدعم تحقيق رسالة المصلحة .

وذكر الشحات غتورى أن محاور التطوير تشمل محور الإطار التشريعي ومحور الموارد البشرية ومحور نظم وإجراءات العمل ومحور بيئة العمل المادية والتجهيزات ومحور التحول الرقمي .

كما تشمل المحاور أيضا وفقا لرئيس المصلحة محور الشراكات الإستراتيجية ومحور الاعلام والتواصل ومحور الرقابه الجمركية .

لجنة متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية

لجنة متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية

لجنة متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية

لجنة متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية

لجنة متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية

لجنة متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية

لجنة متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية