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7 مسارات لمشروع النقل العام بالأحساء

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7 مسارات لمشروع النقل العام بالأحساء 7 مسارات لمشروع النقل العام بالأحساء
فيما أغلقت أمانة الأحساء أخيرًا، أقدم محطة مواقف وانطلاق سيارات الأجرة في وسط مدينة الهفوف التابعة للأحساء بميدان الخميس بعد 42 عامًا، كشفت الهيئة العامة للنقل، عن ملامح مشروع تفعيل النقل العام بالحافلات في المحافظة، ضمن مشروع تطوير خدمات النقل العام والذي يستهدف 125 مليون راكب خلال المدة التشغيلية للمشروع «14 عامًا»، بواقع 8.9 ملايين راكب سنويًا، من خلال 38 حافلة، في 7 مسارات بمجموع مسافات إجمالية 223 كيلومتر تغطية لمدن وبلدات المحافظة، إضافة إلى 65 محطة منتشرة على امتداد المسارات.

منطقة استثمارية

بدوره، أبان رئيس المجلس البلدي الدكتور أحمد البوعلي لـ«الوطن»، أن العمل البلدي يحتاج إلى التطوير والتحسين المستمر لكثير من الأعمال، فبعض المواقع القديمة، لم تعد صالحة لنفس الهدف الذي من أجله أنشئت ومنها الموقع القديم لسيارات الأجرة في وسط الهفوف، موضحًا أنه تقرر نقل العمل منه إلى موقع قريب من الأمانة بمخطط عين نجم، بين مدينتي المبرز والهفوف، وقريب من دائري البلدات الشرقية، خلف النقل الجماعي (سابتكو)، وبخصوص الأرض الحالية، فمن الممكن للأمانة، استثمارها لأن المنطقة استثمارية وفي وسط المدينة.

دعم شهري

ورصدت «الوطن» موقع المحطة، بعد أكثر من أسبوع من صدور قرار إغلاقها نهائيًا، ووضع حواجز لمنع دخول المركبات إلى ساحتها ومواقفها، ولاحظت تمسك مجموعة من قائدي سيارات الأجرة بالجلوس وتبادل أطراف الحديث فيما بينهم.

تطبيقات إلكترونية

وكانت المحطة، هي نقطة الانطلاق والوصول من الهفوف إلى كافة مدن المملكة «ذهابًا، وإيابًا»، وتحديدًا لمدينتي الرياض والدمام. وقرر بعضهم تحويل نشاطه إلى التطبيقات الإلكترونية المعتمدة في نقل الركاب.

وأشادوا بمبادرات الهيئة العامة للنقل في دعم العاملين في تطبيقات نقل الركاب، والاستفادة من برنامج الدعم الشهري، والذي يصل إلى 2400 ريال عند إكمال 42 رحلة شهريًا. وأضافوا أن موقع المحطة «المغلق»، لا يزال يحمل لهم الكثير من الذكريات، حتى أصبح لهم بمثابة الديوانية، التي يلتقون فيها.


الوطن السعودية

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