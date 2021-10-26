أخبار عاجلة

رئيس جامعة الملك سعود يدشن انطلاق جائزة "جستن" للتميُّز بالعلوم التربوية والنفسية -
اليمن يستدعي سفيره لدى لبنان للتشاور حول التصريحات المستهجنة لوزير الإعلام -
الجولات الرقابية لأمانة الطائف تضبط ٣٣٩ تجاوزاً -
"أمانة الطائف" تكشف عن مصنع أثاث يعمل بدون ترخيص داخل منزل شعبي -
"صحة المدينة" تؤكد جدولة بعض العمليات بسبب التنظيم والتقليص -
قرداحي.. وقصة الذئب -
وزير الخارجية اللبناني: الحكومة غير قادرة على تحجيم دور "حزب الله" -
مناورات إسرائيلية - أمريكية مشتركة استعدادًا لأي مواجهة محتملة مع إيران -
"بلينكن" يطالب "ميقاتي" بتنفيذ إصلاحات لإنقاذ لبنان -
الدكتور "الفهيد" يؤكد أهمية التدريب المهني في صقل الموارد البشرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. الوطن السعودية

6 مزايا لمختبر المياه والتربة البيئي

Print
6 مزايا لمختبر المياه والتربة البيئي 6 مزايا لمختبر المياه والتربة البيئي
كشف مدير الاتصال المؤسسي، المتحدث الرسمي في المؤسسة العامة للري هشام الثنيان لـ«الوطن»، استحداث وتشغيل مختبر بيئي متنقل، مزود بأحدث المعدات والأدوات المعملية، للاستخدام في مختلف المواقع الجغرافية، لإجراء مجموعة واسعة من الفحوصات والاختبارات البيئية «مياه وتربة» بقدرات معملية موثوقة، حسب احتياجات أعمال المؤسسة العامة للري والمستفيدين من خدماتها.

وأبان الثنيان، أن المختبر يقدم خدمات الفحص والاختبار، للخواص الطبيعية والكيميائية والجرثومية، للمياه والتربة الزراعية، باستخدام جهاز التحليل الطيفي، وجهاز التحليل باللهب، حواضن، مجموعة من أجهزة الاختبارات السريعة، وأجهزة هضم العينات، المواد والأدوات الكيميائية، حقائب نوعية تشمل على مجموعة من أجهزة الاختبارات الحقلية للمواقع، التي يصعب الوصول إليها بالمختبر المتنقل.

مزايا المختبر

01 تقليل أوقات إنجاز العمل وإصدار النتائج

02 إصدار بيانات دقيقة وموثوقة تساعد في اتخاذ القرارات الإستراتيجية

03 تقليل تكلفة نقل العينات

04 التعامل مع مهام محددة من قبل المختصين

05 مرونة في وقت جمع العينات وتنسيق أفضل مع العمل التحليلي المخبري.

06 تقديم التوصيات واتخاذ القرارات في الموقع


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
وزير خارجية لبنان: لا نستطيع تحجيم دور حزب الله في البلاد

وزير خارجية لبنان: لا نستطيع تحجيم دور حزب الله في البلاد

اليمن يستدعي سفيره لدى لبنان للتشاور

اليمن يستدعي سفيره لدى لبنان للتشاور

نتائج قبول دورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية

نتائج قبول دورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية

الصين تدعو شعبها إلى الاستعداد لحالة طوارئ دون أن تحددها

الصين تدعو شعبها إلى الاستعداد لحالة طوارئ دون أن تحددها