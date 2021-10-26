قلاع الرمال الذهبية بلا ترميم

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طالب سكان وأهالي محافظة حبونا بمنطقة نجران، هيئة الآثار والسياحة بالاهتمام بعدد من المواقع التاريخية والتي ما زالت شامخة بترميمها وإعادة بنائها من جديد حيث تعتبر شاهدًا لماض عريق، وأن يتم تحويلها إلى مزار سياحي من داخل المنطقة وخارجها.

قلاع صامدة

ويعد قصر إمارة محافظة حبونا من أهم المعالم والذي يعتبر ثاني قصر إمارة بالمنطقة تم إنشاؤه بعد قصر إمارة نجران بـأبا السعود «قصر بن ماضي» والذي أنشئ 1352 للهجرة، وكذلك قلعة آل عوض الخضرة التاريخية والتي تقع غرب حبونا القديمة ومن الشرق تقع أيضًا قلعة الحلسة الخضرة وقلعة الخليف التي تم بناؤها وتشييدها للحراسة والمراقبة من قبل أهالي حبونا وما زالت تلك القلاع صامدة وشاهقة فوق رؤوس الجبال تنتظر من يعيد ترميمها وتحسين إطلالتها من جديد.

كنز سياحي

وتقع محافطة حبونا شمال مدينة نجران على بعد 100 كلم ومساحتها 850 كم مربع وتقع على ضفاف وادي حبونا الذي ينتهي في رمال الربع الخالي.

وتشتهر حبونا بوجود القلاع والنقوش والآثار التاريخية القديمة ولعل أشهرها النقوش القديمة بعرام الواقع بوادي بطاء، كما تشتهر برمالها الذهبية عند الشروق والغروب، والتي تضفي منظرًا خلابًا للحصينية بمحاذاة الربع الخالي، ويلاحظ الزائر للمحافظة التلال والجبال الشاهقة في بعض الجهات والشعاب والأودية التي يكثر بها وجود أشجار السدر والطلح.