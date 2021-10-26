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‫4 آلاف مستفيد من عيادات نجران المتنقلة

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‫4 آلاف مستفيد من عيادات نجران المتنقلة ‫4 آلاف مستفيد من عيادات نجران المتنقلة
أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران أخيرا عياداتها المتنقلة، لتقديم الخدمات الاستشارية والعلاجية للمرضى والمراجعين في مراكز وقرى المنطقة، ممن صعب عليهم الوصول للمستشفيات داخل مدينة نجران والمحافظات.

وقالت «صحة نجران» إن العيادات تأتي ضمن برامجها التوسعية، لتسهيل الوصول للخدمات، خصوصا المراكز والهجر التي يجد قاطنوها صعوبة في الحصول على هذه الخدمات، مبينة انطلاق العيادات المتنقلة بداية يوليو 2021، متضمنة خدمات طب الأسنان وطب العام وتطعيمات الأطفال، بالإضافة إلى خدمة الإحالات إلي مستشفيات المنطقة ومراكزها التخصصية.

وأوضحت الصحة أن مدة وقوف العيادات في كل تجمع صحي بمعدل يوم لكل 200 نسمة، لافتة إلى استفادة 4113 مواطنا ومقيما من خدمات العيادات المتنقلة منذ انطلاقها، منهم 2034 مستفيدا في مراكز الدمة والمرتجم والعرج التابعة لمحافظة بدر الجنوب. بينما بلغ عدد المستفيدين من الخدمات في قرى الجوشن والعين والقرين التابعة لمحافظة ثار 1110 مستفيدين، و659 مستفيدا في مركزي الهويمل والمنحلي بمحافظة خباش. في حين بلغ عدد المستفيدين من خدمات العيادة المتنقلة بمركز المندفن التابع لمحافظة شرورة 310 مواطنين ومقيمين.


الوطن السعودية

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