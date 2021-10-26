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أمانة العاصمة المقدسة تقف على عدد من المناهل وتعالج المشكلة

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تجاوبًا مع تقرير "سبق" وللحد من خطرها

أمانة العاصمة المقدسة تقف على عدد من المناهل وتعالج المشكلة

وقفت الفِرق الميدانية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة على الموقع الذي تناولته "سبق" في تقريرها بعنوان "بعد إغلاق نقطة صرف بالشرائع.. صهاريج الصرف تتجه بعيدًا عن الرقابة"؛ وذلك تجاوبًا معها.

وأغلقت فِرق الرقابة في الحال خمسة مواقع؛ كانت تشكِّل خطرًا، وتُستخدم من قِبل بعض قائدي الصهاريج لإفراغ حمولتهم فيها، بدلاً من التوجه للموقع المخصص في العكيشية.

وكان الموقع يشكِّل خطرًا وتلوثًا صحيًّا وبصريًّا، فيما يُخشى من تكرار فتح العمالة تلك المناهل، وبيع الحديد "سكراب" مرة أخرى.

أمانة العاصمة المقدسة تقف على عدد من المناهل وتعالج المشكلة

أمانة العاصمة المقدسة تقف على عدد من المناهل وتعالج المشكلة

أمانة العاصمة المقدسة تقف على عدد من المناهل وتعالج المشكلة

أمانة العاصمة المقدسة تقف على عدد من المناهل وتعالج المشكلة

أمانة العاصمة المقدسة تقف على عدد من المناهل وتعالج المشكلة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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