وظائف أكاديمية شاغرة بـ"التعاقد" لحملة "الدكتوراه" بجامعة المجمعة

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بمسميات "أستاذ مساعد" و"أستاذ مشارك" و"أستاذ"

أعلنت جامعة المجمعة عن حاجتها إلى شغل عددٍ من الوظائف الأكاديمية لإحلالها بمواطنين بنظام العقود، وهي بمسمى: أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ.

وحددت "الجامعة” فترة التقديم خلال الفترة من 21 / 3 / 1443هـ الموافق 27 / 10/ 2021م من الساعة 8 صباحًا إلى تاريخ 25 / 3 / 1443هـ الموافق 31 / 10 /2021 م الساعة 2.30 مساءً، من خلال الرابط الإلكتروني ‪https://jobs.mu.edu.sa/.

واشترطت في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية وحاصلاً على درجة الدكتوراه (PHD) من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، أو الحصول على شهادة اختصاص أو زمالة أو بورد للتخصصات الطبية، وتكون معتمدة من مجلس الكلية، مع شرط امتداد التخصص بين البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، كذلك لا يقل المعدل عن تقدير "جيد جدًا" في مرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.