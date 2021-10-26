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يفتتح مشوار الدفاع عن لقبه بثنائية في مرمى إنبي

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الزمالك يفتتح مشوار الدفاع عن لقبه بثنائية في مرمى إنبي يفتتح مشوار الدفاع عن لقبه بثنائية في مرمى إنبي

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تمكن نادي الزمالك من تحقيق الفوز على منافسه إنبي بهدفين دون رد في إطار مباريات الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

سيطر الفارس الأبيض على الكرة في معظم أوقات المباراة وسط محاولات هجومية متبادلة من الفريقين، وسجل أحمد سيد زيزو هدف التقدم في الدقيقة لأخيرة من الشوط الاول بعدما سدد ركلة الجزاء بنجاح.

وأضاف رفاق المدرب حلمي طولان أكثر من فرصة خطيرة في الشوط الثاني قبل أن يحرز عمر السعيد هدف تعزيز النتيجة للأبيض في الدقيقة 87 من رأسية رائعة.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك إلى 3 نقاط في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويظل إنبي بدون نقاط في قطاع الترتتيب.

المصرى اليوم

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