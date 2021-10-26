إطلالة «شفافة» للفنانة مريم الدباغ تثير مواقع التواصل الاجتماعي

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أثارت الفنانة التونسية مريم الدباغ الجدل حولها بعد ظهورها بإطلالة جريئة خلال حضورها مهرجان أوسكار العرب في دورته الخامسة والتي تحمل اسم الفنان الراحل سمير غانم ودلال عبدالعزيز والذي أقيم بإحدى فنادق القاهرة الكبرى
وظهرت «الدباغ» بفستان ضيق بحمالات ساقطة على الذراعين، حيث كانت ملابسها شفافه من أحد المناطق الحساسه، إذ جعل ردواد التواصل الاجتماعي يروى فستانا جريئا بطريقة غريبة.
من هي مريم الدباغ ؟
ممثلة تونسية تحمل الجنسيّة البريطانيّة
ولدت 14 مايو 1986
درست مريم الدباغ في الأكاديمية العسكرية في إنجلترا
تدربة على دراسة الأزياء في ميلانو
قد توجّهت في البداية لإتمام دراستها في جيش الجوّ البريطاني
غيرت تخصّصها ودراسة الموضة في إيطاليا
تعيش في دبي، وتحب السفر والترحال، وشغلها الأساسي في الموضة
شاركت في مسلسل «سبع صبايا».