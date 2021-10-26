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إطلالة «شفافة» للفنانة مريم الدباغ تثير مواقع التواصل الاجتماعي

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إطلالة «شفافة» للفنانة مريم الدباغ تثير مواقع التواصل الاجتماعي إطلالة «شفافة» للفنانة مريم الدباغ تثير مواقع التواصل الاجتماعي

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أثارت الفنانة التونسية مريم الدباغ الجدل حولها بعد ظهورها بإطلالة جريئة خلال حضورها مهرجان أوسكار العرب في دورته الخامسة والتي تحمل اسم الفنان الراحل سمير غانم ودلال عبدالعزيز والذي أقيم بإحدى فنادق القاهرة الكبرى

وظهرت «الدباغ» بفستان ضيق بحمالات ساقطة على الذراعين، حيث كانت ملابسها شفافه من أحد المناطق الحساسه، إذ جعل ردواد التواصل الاجتماعي يروى فستانا جريئا بطريقة غريبة.

من هي مريم الدباغ ؟

ممثلة تونسية تحمل الجنسيّة البريطانيّة

ولدت 14 مايو 1986

درست مريم الدباغ في الأكاديمية العسكرية في إنجلترا

تدربة على دراسة الأزياء في ميلانو

قد توجّهت في البداية لإتمام دراستها في جيش الجوّ البريطاني

غيرت تخصّصها ودراسة الموضة في إيطاليا

تعيش في دبي، وتحب السفر والترحال، وشغلها الأساسي في الموضة

شاركت في مسلسل «سبع صبايا».

المصرى اليوم

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