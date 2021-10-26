محافظ قنا يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بالقرى

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عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الثلاثاء، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير وتنمية قرى الريف المصري «حياة كريمة».

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من شبكات المرافق للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة «حياة كريمة»، مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدا في تذليل أي عقبات تواجه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أو الشركات المنفذة للمشروعات والانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المحددة لها.

انطلاق جلسات التشاور حول مشروعات التنمية المحلية بأسيوط

وأضاف الداودي أن الدولة تولي اهتمام خاص بأعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومرحلتها الجديدة «المشروع القومي لتنمية قري الريف المصري» لكونها تستهدف إحداث تغيير جذري في نمط الحياة داخل أروقة القرية المصرية على كافة الأصعدة من خلال تنفيذ مشروعات خاصة بالبنية التحتية، وأخرى خدمية بهدف إحداث نقلة حضارية بتلك القري المستهدفة ليضاهي أسلوب حياة المواطنين بها نمط الحياة في المدن.

إجتماع محافظ قنا لمتابعة حياة كريمة

يذكر أن المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري يتم تنفيذ المرحلة الاولي منه بمحافظة قنا في 5 مراكز هي ( أبوتشت – فرشوط – دشنا – الوقف – قوص ) تضم 19 مجلس قروى و86 قرية ام و722 نجع وعزبة، حيث يتم بهم تنفيذ 674 مشروع خدمي في 8 قطاعات مختلفة بإجمالي استثمارات تتخطى 15 مليار جنيه يستفيد منها حوالى 1.5 مليون مواطن يقطون الريف أي ما يعادل 43% من تعداد سكان محافظة قنا .